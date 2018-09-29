29 Eylül İzmir at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

YENİDEN ÇİM PİSTE ÇIKACAK OLAN EL PATRON GÜNÜN TEKİ OLUR

1.AYAK: Dişilere mahsus, üstelik ağırlıklı olarak çim pistte tatminkar yarışlar koşmuş birbirinden istikrarsız 3 yaşlı Arap taylarının mücadelesinde, bugün ilk kez piste çıkacak olmak gibi handikaplarına rağmen nedenlerini kaleme alacağım iki taya eşit şans vereceğim. Bunlardan ilki; yarış hayatının bütün başarılarını kum pistte elde etmiş Pekkan gibi bir ismin anne kardeşi olan Tavananna'nın Uçanbey eşleşmesinden sahaya gelen ve yarış hazırlıklarında ki çok iyi görüntüsüyle İzmir ekibimizin de radarına giren PAMİRA ADA ikincisi ise; ayağına seri ve erken gelişen yavrular veren Serdarhan'ın temsilcisi ÖZÜMKARASI. Yarış hazırlıklarının hakkını vermeleri halinde bu ikili grubu ayırır. Aksi durumda devreye; EDATORUNU, BALIMCAN, ÇİNARE ve MORMUKADDES girer.

2.AYAK: Dört aylık aranın ardından iki yarış gören UÇAN UÇAN bu denli uygun grupta bir zahmet kumaşının hakkını verip kazansın. Önceliği kalitesine de güvenerek bu safkana vermek istiyorum. Yine ara sonrası geri dönüşü parlak bir ikincilikle yapan Bessey ve Coşkunkız gibi isimlerin anne kardeşi GALİÇYA önlerde istediği tempoyu kurabilirse kısa İzmir düzlüğünde yakalanması güç TUMBULBEYRUT favorinin en ciddi rakipleri olur. Bu kiloyu rakiplerine verebilecek güçteki KAPTAN EVO sonrası OĞLUM MELİH ve ÇİFTÇİBABA sürprizde önereceğim isimlerdir.

3.AYAK: Son yarışında uzun mesafeden etkilenen GALLOPING LORD kısalan mesafenin avantajıyla en şanslı safkan olur. Çok doğru yarış tercihleriyle istikrarlı sonuçlar alan ve almaya devam eden BOSPHORUS BEAUTY bilinen kalitesiyle ROYAL CAPUCINO ve hiç olmadığı kadar iyi duruma gelen İsmail Karaman'ın LADY CARINA'sı en ciddi rakiplerdir. Uzun mesafe performanslarını ölçü almadığım ÇAKAÇAK ve uzundan kısaya dönüyor olsa da bu kiloyla HIGH PREASURE sağlam kuponlarda bulunsun diyeceğim isimdir.

4.AYAK: Anlamsız kum pist tercihinde düz duvara toslayan EL PATRON yeniden çim piste çıkacağı koşunun en şanslı safkanı, günün de en güvenilir bankosu olur.

5.AYAK: Çok yoğun yarış trafiğinin ardından bu kez istirahat ettirilerek İzmir'i tercihleyen ZEKİOĞLUM birinciliğin en güçlü adayıdır. Start sorununu minimuma indirdiği koşudan birincilikle ayrılmayı başaran CESURAYAK Zigana'nın kumu seven temsilcisi DEMİRPOYRAZIM ve bu kilolara tam binebilen aprantisi idaresinde KRALİOVA sırasıyla rakipleri olur.

6.AYAK: Son koşusunda Ankara pistinden etkilenen MAKANİK yeniden ters piste geldiği mücadelenin favorisi ve günün alternatif bankosu adayımdır. MISS HAPPINESS, RIVER SON bu tayın rakibi gördüğüm isimlerdir.

11-10-4-2-3///5-4-2-1-13-17///9-4-2-10-13-3///2///1-3-6-10///8----3-1