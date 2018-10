01 Ekim Pazartesi Adana at yarış tahminleri. Fanatik hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

BORANTAY TEK OLUR...

1.AYAK: Yarış hayatının ilk birinciliklerini yaşadığı pist olma özelliği kadar, en çok birincilik elde ettiği pist ve mesafe olan 1500 mesafesine çıkacak olan RED ANGEL bir anlamda kendi topraklarına geri dönüş özelliği taşıyan koşunun en şanslı safkanı olur. Ağırlıklı olarak uzun mesafelerde başarılı olmuş BADARBUNGA son start aldığı koşularda karşılaştığı rakiplere göre çok daha denk grupta mesafe açığını kapatabilir. Gerçek bir kısa mesafe kum atı olan MISTER TICKER ve start sorununu aşmış gözüken KOZBEYİ zaman zaman yaşadığı aksiliği yaşamazsa çıktığı gibi beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir.

2.AYAK: Anne kan hattı Rokoko kaynaklı takipten düşemedeğimiz ve bu gibi gruplarda genellikle değerlendirmelerimizin üst sıralarında yer alan SITAMUN yarış kariyerinin ilk ve tek birinciliğini elde ettiği pist olma özelliği taşıyan Adana kumunda, bu denli uygun sıkleti bulmuşken önceliği vermeden olmaz. Kocaeli'de yakaladığı çıkışı burada da devam ettiren KRALİÇE HAVVA bu mesafeleri seven SEE YOU AGAIN çok doğru bir tercihle apranti tercih edilerek kilo indiriminden faydalanan INSOMNIA ve son yarışına anlam veremediğim ANTONELLA günün kalabalık ve bir o kadar zorlu mücadelesinde diğer şanslı isimlerdir.

3.AYAK: Son çim yarışını kesinlikle ölçü almamak gereken BORANTAY bugün çok daha yatkın olduğu kuma çıkacağı koşuda, ağırlıklı olarak çim pistte daha yatkın rakipler topuluğu yanında favorim ve günün ilk bankosu adayımdır.

4.AYAK: G-2 Akbatur Koşusunda start çıkışından hemen sonra Ulubatur'un çok ciddi faulüne maruz kalan CİBEK OĞLUM ilk deneyimini yaşadığı sentetik pistte Memduhağa ile arasında 2 saniye farkla beşinci kalmıştı. Büyük çoğunluğunun bu hafta sonu Hatay Koşusunda boy gösteren rakipler yanında yaşamış olduğu ciddi tampon darbesine rağmen benim nazarımda sınıfı geçen bu tay, bugün çok daha uygun rakipler yanında günün bir diğer bankosu adayımdır. Bütün rakiplerini alaşağı edebilecek potansiyeliyle ATEŞBİBİ'yi grubun tek kısrağı olmasına karşın kesinlikle karşımıza alamayız.

5.AYAK: Yarış hayatı süresince hafızamda yer edinmiş kısraklardan biri olan Selluma'nın yavrusu HAKİMBABA ilk yarışını yaparsa bugünün kazananı olma konusunda çok fazla zorlanmaz. Kum pistte elde ettiği ikinciliklerin ardından çim pistte çok geri gelen ABUZERBEY Hüradam, Medbey ve Harputhanı gibi isimlerin anne kardeşi olan YENİ ZÜBEYDE favorinin eksik koşması durumunda devreye girecek öncelikli taylarıdır. Bu ayağın sürprizini; ZUHAL HANIM ve UÇANSULTAN yapar.

6.AYAK: Birbirinden seri stilli isimlerin varlığı yarışın 1900 değil de 1400-1500 gibi koşulmasına sebebiyet verecektir. Olası bu gidişat ise şahsi düşünceme göre mesafe limitleri olan ÖZKARA'ya çok yarar. Zaman zaman çok sert çıkışları olan ŞELALE bunun sinyallerini verdiği son yarışının ardından kesinlikle ihmale gelmez. Yarışa sürat vermeyi seven benzer karakterli rakiplere rağmen AKUSTİK çok iyi form tutan ŞERİFE ABLA ve son yarışı tatminkar AÇIK KIRMIZI günün kapanış ayağın önereceğim isimlerdir. Son ayağın bombasını; ADALI HALİL, OĞLUM EJDER ve ÇAKIRALİ yapar.

2-1-3-8///12-6-10-2-3///2///1----2///4-1-10-11-9///10-14-5-6-9-14-7-8