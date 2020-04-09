Corona Virüs'ün ülkemizde etkisini artırdışı şu günlerde maske ihtiyacı da artmaya başladı. Maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Bir çok market ve ulaşım araçlarına maskesiz binilmiyor. Bu arada Maske satışları yasaklandı. Ücretsiz maske siparişi e-Devlet üzerinden ve ePTTAVM sitesinden verilebiliyor. PTT Kargo aracılığı ile maskeler başvuru yapanlara ulaştırılıyor.

E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet kapısından maske başvuruları açıldı.https://basvuru.turkiye.gov.tr/ linki üzerinden başvuru yapılabiliyor.

PTT maske siparişi nasıl verilir?

https://maske.epttavm.com/ linki üzerinden maske için başvuru oluşturulabiliyor. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuru şu şekilde:

Değerli Vatandaşlarımız,

Cumhurbaşkanımızın Talimatı ile T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

Kimler ePTTAVM ve e-Devlet üzerinden maske başvurusu yapabilir? Aile üyelerinin bilgilerini doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlanabiliyor. Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.

Maskeler PTT Kargo ile belirtilen adrese ücretsiz olarak ulaştırılabiliyor.

ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN GELİR?

Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5’er adet maske temin edebilecek. E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.

Kovid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtım için hazırlanan hijyen kitlerinin bulunduğu pakette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitaben yazdığı mektup da yer aldı.

Türk Eczacıları Birliği’nden ‘maske’ açıklaması

Eczanelerde maske satışının yasaklanmasıyla elinde maske kalan eczacıların durumu hakkında Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak'tan açıklama geldi. Çolak, konu hakkında an itibarıyla bir bilinmezlik olduğunu söyledi. Çolak, eczacıların halka maske teminini sağlamak adına fahiş fiyatlardan maske almak zorunda kaldığını hatırlatarak, maske bedelini devletin sübvanse etmesinin son derece olumlu ve doğru bir yaklaşım olacağını belirtti.

Parayla maske satışı yasaklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulundu. İstanbul'a 45 gün içinde 2 yeni salgın hastanesinin yapılacağını ifade eden Erdoğan maskelerle ilgili olarak da "Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamalarımız vardır . Ücretsiz şekilde maske ulaştırmaya kararlıyız" dedi.