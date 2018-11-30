Epic Games ve NVIDIA oyunculara özel Fortnite paketi hediye ediyor

Tüm dünyada 200 milyonu aşkın oyuncusu olan Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games, oyun dünyasının bir başka devi NVIDIA ile birlikte oyunculara süper bir Fortnite paketi hediye ediyor. 29 Ocak tarihine kadar devam edecek olan stoklarla sınırlı bu kampanyadan yararlanmak için GeForce GTX 1060 ya da 1070 grafik kartı almak yeterli.

Ekran Kartı Alana Karşı Saldırı Kostümü Hediye

Kampanya kapsamında GeForce GTX 1060, GTX 1070 veya GTX 1070Ti grafik kartlarından birini ya da bu kartları barındıran bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar satın alan kullanıcılar, özel GeForce Fortnite Paketi’ni de hediye olarak alacaklar.

Paketin içerisinde oyuncuların Fortnite’ın oyun içi mağazasında diledikleri gibi kullanabilecekleri 2000 V-Papel’e ek olarak Karşı Saldırı kostüm seti de bulunuyor. Setin kendisi ise her ikisi de Nadir eşya sınıfındaki Refleks Kıyafeti ve Metal Bumerang Planörü yanında Sıradışı nadirlik sınıfındaki Köşeli Kazmadan oluşuyor. Bu özel kıyafet setinin son parçası ise Müdahale Çantası Sırt Süsü.

29 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek olan stoklarla sınırlı bu kampanya hakkında daha fazla bilgi edinmek epicgames.com/fortnite/tr/news/fortnite-x-nvidia-bundle?lang=tr adresini ziyaret edebilirsiniz.