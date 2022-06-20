Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyununu açıkladı

Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta paylaşılan oyun ise 31.30 TL değerindeki Supraland oldu.
Supraland sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core2Duo 2.66 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
DirectX: DirectX 11
Ekran Kartı: GTX 780
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5 6600 veya AMD Ryzen 1600x
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
DirectX: DirectX 11
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060, 3 GB (Eski: NVIDIA GeForce GTX 780, 4 GB) veya AMD RX 580, 4 GB (Eski: AMD R9 290X, 4 GB)
Desteklenen diller:
Metin: İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Brezilya Portekizcesi, Rusça, İspanyolca (İspanya), Türkçe
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5 6600 veya AMD Ryzen 1600x
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
DirectX: DirectX 11
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060, 3 GB (Eski: NVIDIA GeForce GTX 780, 4 GB) veya AMD RX 580, 4 GB (Eski: AMD R9 290X, 4 GB)
Desteklenen diller:
Metin: İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Brezilya Portekizcesi, Rusça, İspanyolca (İspanya), Türkçe
Seslendirme: İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Brezilya Portekizcesi, Rusça, İspanyolca (İspanya), Türkçe