Haberler, Epic’in oyunun en yüksek rekabet seviyesi olan Fortnite Şampiyon Serisinin son sezonuyla ilgili ayrıntıları sağladığı bir zamanda geldi. Geliştirici daha önce tüm yarışmaların çevrimiçi olarak yapılacağını söylemişti ve son olarak programla ilgili daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkardı. Buna göre elemeler 4 Şubat’ta başlayacak, finaller de 12 Mart’ta başlayacak. Oyunun küresel doğasına bir atıf niteliğinde; Fransızca, Almanca ve İspanyolca yorumların yer aldığı üç yeni ve ayrı yayın olacak.

Başka bir dizi format ve puanlama değişikliği de var. Tam detay için Epic’in blog yazısına bakabilirsiniz. Epic, “Genel hedefimiz, yıl boyunca daha iyi bir tutarlılık yaratmak ve daha uyumlu bir deneyim için 2021 sezonlarını birbirine bağlamak.” diyor.

Ödül havuzuna gelince, 2021’de FNCS’nin dört sezonu olacak ve her biri için toplam 3 milyon dolarlık ödül parası olacak. Ancak Epic, yolda ek turnuvalar olduğunu söylüyor. Geliştirici, “Ayrıca, her bölgedeki en iyi performans gösteren FNCS oyuncularını çok sayıda rekabetçi formatta bir araya getireceğimiz yıl ortası ve sonu yarışmaları için planlarımız var.” diye açıklıyor. Kalan 8 milyon dolar, henüz belirlenmemiş olan bu turnuvalar için para ödülü olarak kullanılacak.

Bu arada Epic, 23 farklı profesyonel futbol takımının oyunda yer alacağı yeni bir ortaklık da açıkladı.

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