Enzo Roco için Napoli iddiası

Fatih Karagümrük takımının sportif direktörü Murat Akın, savunma oyuncusu Enzo Roco hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Murat Akın katıldığı radyo programında Avrupa Kupalarını az farkla kaçırdıklarını söylerken Enzo Roco'nun harika bir profesyonel olduğunu söyledi.

Murat Akın oyuncuyla sözleşmelerinin bittiğini Napoli ile herhangi bir temasları olmadığını ancak Napoli'den birinin kalecimiz Emiliano Viviano ile temasa geçtiğini sözlerine ekledi.

Murat Akın, "Roco, Beşiktaş'tan bedelsiz geldi ve ona iki yıl teklif ettik ama o sadece bir yıl istedi. İyi bir sezon geçirdi. Biglia, Zukanovic, Viviano gibi İtalya'da oynamış isimlerle oynadı. Napoli bu yüzden gözlerini ona dikti. Bazı İspanyol takımları da onun durumunu sordu" şeklinde konuştu.