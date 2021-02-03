Enver Cenk Şahin, bir Türk futbolcudur. Şu an Gaziantep FK formasını terletmektedir. Aynı zamanda milli takım formasını da giymiştir.

Enver Cenk Şahin kimdir? Enver Cenk Şahin hakkında kısa bilgiler

Doğum tarihi ne zamandır? 22 Eylül 1994

Doğum yeri neresidir? Zonguldak

Kaç yaşındadır? 26 yaşında

Boyu ne kadardır? 1, 79 boyunda

Uyruğu neresidir? Türkiye

Hangi mevkide oynamaktadır? Forvet – sağ kanat

Yan mevki olarak hangi mevkide oynuyor? On numara / Sol Kanat

Hangi ayağını iyi kullanmakta? Sol ayaklı

Futbolcunun danışmanlığını kim yapıyor? TDS Sports

Şu an hangi kulüpte forma giymektedir? Gaziantep FK

Futbolcunun güncel piyasa değeri ne kadar? 400 bin Euro

Enver Cenk Şahin nerelidir?

Futbolcu, Zonguldak ilinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine de bu ilde alt yapı takımları başlamıştır.

Enver Cenk Şahin şu an kaç yaşında?

Enver Cenk Şahin şu an 26 yaşında bulunuyor.

Hangi takımlarda oynadı?

26 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar pek çok farklı takımda forma giydi. Bu takımlar arasında kiralık olarak gönderildiği kulüpler de yer alıyor. Aynı zamanda Türk kulüpleri dışındaki takımlarda da top oynamıştır.

Kariyerine Bir Bakış ve Oynadığı Takımların Listesi:

Alt Yapı Zamanı Ve Futbolla İlk Tanışma

Zonguldak Belediyespor (2005 ve 2008 yılları)

Enver Cenk Şahin, futbola Zonguldak Belediyespor ile başladı. Burada alt yapıya girdiğinde 11 yaşındaydı. Burada üç sene top oynadı ve kendini geliştirdi.

Zonguldakspor ( 2008 ve 2010 yılları arası)

14 yaşındayken Zonguldakspor alt yapısına katıldı. Burada da iki sene boyunca forma giydi. Daha sonra İstanbul’a gitti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü (2010)

Şahin’in son alt yapı takımı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü idi. Burada bir sene boyunca alt yapıda kaldı. 2011’de ise takımla arasında sözleşme imzalandı.

Profesyonel Olarak Futbolla İlgilenmesi

İstanbul Başak Şehir Futbol Kulübü (2011 – 2017)

Tam altı sene boyunca İstanbul BB’de maçlara çıktı. Bu takımda profesyonel olarak oynamaya başladığında 17 yaşındaydı. İstanbul BB ile toplam da 66 maça çıktı ve 5 gol attı. Buradaki son sezonunda ise kiralık olarak gönderildi.

FC St. Pauli ( Kiralık / 2016 – 2017)

İstanbul BB, oyuncuyu FC St. Pauli takımına kiralık verdi. Bu takım, bir Alman takımıdır. Böylelikle Şahin ilk defa Türkiye kulüpleri harici bir ülkede top oynadı. Burada bir sezon kaldı ve toplamda 27 maçta forma giydi. 4 adet gol attı.

FC St. Pauli ( 2017 – 2019)

Sonraki sezon aynı kulüp tarafından transfer edildi. Burada iki sene boyunca forma terletti. Toplamda 30 maça çıkarak 2 gol attı.

FC Ingolstadt 04 (Kiralık / 2019 )

St. Pauli’deki sonra senesinde kiralık gönderildi. Bu takım da yine bir Alman takımıydı. Burada 9 maça çıktı ve hiç gol atmadı.

Kayserispor (2020)

Sonraki sezon için Türkiye’ye geri döndü. Kayserispor’da oynadığı süre boyunca 11 maça çıktı. Hiç golü bulunmuyor.

Gaziantep FK (2020- devam)

Aynı sene şuanda da hala oynadığı Gaziantep FK kulübüne transfer oldu. Bu kulüple 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi var.

Enver Cenk Şahin’in Milli Takım deneyimleri

Şahin beş farklı milli takımda maçlara çıktı. Bunlar: U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarıdır. Toplam da 50 kez milli forma ile sahaya çıktı. Toplam da 12 golü bulunuyor.

2021’de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Şahin 2023 yılına kadar Gaziantep FK ile oynamaya devam edecek. Maaşı ise duyurulmadı.