Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi satarak yerini başka bir golcüyle doldurmayı planlayan Galatasaray'ın Meksika ligi ekiplerinden Tigres'te forma giyen Enner Valencia'yı transfer gündemine aldığı öne sürülmüştü. 29 yaşındaki Ekvadorlu golcü, söz konusu iddialara takımının Pumas ile oynayacağı lig maçı öncesinde yanıt verdi.

Monterrey kentinde bulunan Mariano Escobedo Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Valencia, "Her transfer döneminde beni başka bir takıma gönderiyorlar. Ancak hâlâ Tigres'teyim ve burada mutluyum. Taraftarlarımız bana çok güzel davrandığı için onları mutlu etmek istiyorum. Kariyerime burada devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler