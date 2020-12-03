'Engelsiz yelkenci' Hüseyin Akbulut

23 yaşında bir yelken kulübüne giderek bu spora başlayan Akbulut, deniz sevgisini ve yelkenli merakını anlatttı. Sıkıntılı süreçlerden geçerek 10 yılda profesyonel yelkenci olan ve ’Engelsiz yelkenci’ unvanını alan Akbulut kurduğu ’Türkiye Engelli Yelkenciler Grubu’ adı altında kendisi gibi 6 engelli sporcuyla beraber çok sayıda ödül kazandı. Üst üste 3 yıl Türkiye Engelli Yelkenli Şampiyonası’nda birincilikle hayallerine ulaşan Akbulut hedefini olimpiyat olarak belirledi.