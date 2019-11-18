Enes Ünal: Oynarım, oynamam sorun değil

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında A Milli Takım, deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenerek grubu ikinci sırada noktaladı. Millilere 3 puanı getiren golleri kaydeden Enes Ünal, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Forvet rotasyonunda iyi bir alternatif olacağını gösteren Enes, ''Ben hep hazır bekledim, inşallah böyle devam eder.'' dedi.

Çok mutlu olduğunu vurgulayan Enes, "Bu an benim için unutulmaz bir an. Benim için en önemli şey milli takımda oynamak ve gol atmak. Gerçekten çok mutluyum. Ben hep hazır bekledim, inşallah böyle devam eder. Ben oynarım, oynamam sorun değil, buraya gelip takıma ve arkadaşlarıma en iyi şekilde yardım etmek istiyorum." diye konuştu.

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