Kaslı ve büyük kollar için devamlı olarak ön kol egzersizi yapılıyor ise, maalesef ki hayal edilen kollara ulaşmak çok da kolay olmayabilir. Çünkü kolların güçlü görünmesindeki esas sebep, arka kol kaslarının durumudur. Ön kol kasına verilen önem kadar triceps ( arka kol kasları) kasları da çalıştırılırsa, oldukça kısa bir zamanda istenen sonuç alınabilmektedir. Evde ya da spor salonunda, kolay bir şekilde uygulanabilecek, en etkili triceps ( arka kol kası) hareketlerini sıralayalım.

Triceps Extension Hareketi

Triceps extension hareketi, ister spor salonunda dumbell ile ister evde pet şişe ile yapılabilir. Özellikle kadınlarda bu hareket, yaşla alakalı olarak meydana gelen kol sarkmalarını yok etmek için, oldukça etkilidir. Triceps extension hareketini ağırlık ile yapmak, görülen etkiyi artırır fakat ağırlık yok ise, ağırlık ikamesi olarak, bir pet şişe ile de yapılabilir.

Dips Hareketi

Dips hareketi, arka kol kasını merkez alır. Fakat bununla birlikte, göğüs kasları ve kanat kaslarını da aktif bir duruma getirerek, bu kasların gelişimini de sağlamaktadır. Bu hareket yapılır iken, kalçanın zemine değdirilmemesine dikkat edilmelidir. Ayrıca, bacaklar gerilme için zorlanmamalı ve gerektiği takdirde dizler bükülerek hareket yapılmalıdır.

Kick Back Hareketi

Kick back hareketi de ister evde, ister spor salonunda kolaylıkla yapılabilir. Aynı zamanda oldukça pratik bir harekettir. Sadece uygulama sırasındaki duruş sebebi ile, bel ağrısına sebebiyet verebileceği için, iki kol ile birlikte uygulamak yerine, bir el dize konarak, bu şeklde egzersizi yapmak hem daha doğru, hem de daha az risk taşıyacaktır.

Diamond Push Up Hareketi

Diamond push up hareketi, arka kolu merkez alan bir şınav uygulamasıdır. Arka kol kasını fazlaca iyi bir şekilde çalıştırır, fakat ilerideki seviyelerde bu hareket yeterli gelmemektedir. Diamond push up hareketi için, normal şınav pozu alınarak, eller elmas şekline getirilir. Eğer eller ile bu şekli yapmak zor olursa, normal ve düz olarak şınav çekilebilir.

Triceps Paralel Bar Dips Hareketi

Triceps paralel bar dips hareketi, ekipman sebebi ile, spor salonlarında yapılabilir. Vücut ağırlığı kullanılarak yapılacak bu hareket için, iki bar arası nefes alınarak, bacaklar en yakın uzaklığa gelene dek inilir. Sonrasında nefes verilerek, kollar ile itme kuvveti uygulanır ve dirsekler düz bir hale gelene dek, kişi en tepe noktaya kadar yükselir. Triceps paralel bar dips hareketi yapılırken, vücut olabildiğince dik bir şekilde olmalıdır.

One Arm Pulley Push Down Hareketi

Bu hareket, özel bir ekipman gerektirdiği için, hareketin spor salonunda yapılması gerekmektedir. Hareket, triceps satation adı verilen özel makine aracılığı ile yapılabilmektedir. Uç kısmında ağırlık levhaları olan tutma kulpu, tek elle avuç içleri yukarıya doğru bakacak biçimde tutulur. Sonraki aşamada nefes verilerek, dirsek tamamı ile düz bir hale gelene dek, ittirilmelidir. Tekrar nefes alınarak başlanılan noktaya gelinir ve hareket tekrar edilir. Tekrar sayısı tamamlandığında ise, diğer kola geçilmelidir.

Oldukça etkili olan bu arka kol egzersizleri, hem evde hem de spor salonunda çalışılabilir. Oldukça kolay bir biçimde uygulanabilir bu egzersizler, düzenli ve programlı bir şekilde yapıldığı takdirde, etkili ve hızlı sonuçlar alınmaktadır.