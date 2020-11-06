Emre Sakçı dünya rekoruna doğru!

Koronavirüs nedeniyle Macaristan'da fanus sistemiyle düzenlenen ve 16 Ekim'den bu yana devam eden Uluslararası Yüzme Ligi'nin (ISL) en çok konuşulan ismi; 22 yaşındaki Milli yüzücümüz Emre Sakçı oldu... Organizasyonun ikinci yılında Iron Takımı adına yarışan başarılı sporcumuz öyle bir performans sergiledi ki, tüm gözleri üzerine çekti.

Süperyıldız Peaty'i geçti

18 Ekim'deki organizasyonda ilk kez havuza inen Emre Sakçı, 50m kurbağalamada, dünya rekortmeni Adam Peaty'i 25.74'le geride bırakıp birinci olunca ne kadar iddialı olduğunun sinyalini zaten vermişti. Aslında mart ayında yani karantina öncesi Emre Sakçı performansının zirvesinde ve rekorları alt-üst etmek için hazırdı. Ancak koronavirüs hem antrenörü Türker Oktay ve hem de Emre'nin tüm planlarını bozdu. Uzun süre havuzda idman yapamamasına rağmen Milli yüzücümüzün geri dönüşü muhteşem oldu.

10 gün önce Avrupa rekoru kırdı

26 Ekim'de ISL'nin 4. yarışında da Emre Sakçı yine sahnedeydi. Fenerbahçeli yüzücü 25.50'yle 50m kurbağalamada Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu. Her havuza girişinde daha iyi bir performans gösteren Emre Sakçı 10 günlük aranın ardından dün yine gururumuz oldu. Vites yükselten Milli yüzücü, bu kez de 25.29'luk derecesiyle dünya rekorunu 4 salise gibi ufak bir farkla kaçırdı.

Dünyanın en iyi 2. derecesini yüzdü

Kısa kulvar 50m kurbağalamada dünyanın en iyi ikinci derecesini yüzen Emre Sakçı'nın önünde 2 yarış daha var. Antrenörü Türker Oktay da baştan beri, Macaristan'a rekorları kırma hedefiyle geldiklerini, daha önce Fanatik'e verdiği röportajlarında belirtmişti. Bunun da tesadüf olmadığını bir kez daha gördük. Sakçı'nın her seferinde performansını yükselttiğini düşünürsek, yakın zamanda dünya rekorunu kırdığının da haberini alırız. Bu arada kısa kulvarda 50m kurbağalama dünya rekoru 25.25'le Güney Afrikalı C.Van der Burgh'a ait. Bu rekor 2009'da özel mayolarla kırılmıştı.

İzmir'i unutmadı

Emre Sakçı, ailesiyle birlikte yaşadığı İzmir'i de unutmadı. Deprem faciasıyla zor bir dönemden geçen İzmir'e desteğini, kalbinin üzerine şehrin adını yazıp, yüzerek verdi. Sakçı'yı ayrıca başarısından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından kutladı.

Hatice Yücel