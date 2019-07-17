Galatasaray'a transferi bağlı bulunduğu menajerlik şirketiyle arasında çıkan problem nedeniyle uluslararası bir krize dönüşen milli futbolcu Emre Mor'la ilgili Fransız basınından flaş bir haber geldi. Ülkede yayım yapan dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, Celta Vigo forması giyen 21 yaşındaki yıldız ismin Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'ya önerildiğini yazdı.

Haberde Marsilya'nın futbol A takım direktörlüğünü yapan efsanevi kaleci Andoni Zubizarreta'nın ise Emre'yi veto ettiği belirtildi. Genç oyuncunun transfer görüşmelerinde kendilerini devre dışı bıraktığını öne süren WBD Sports adlı menajerlik şirketi, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bildiriyle Emre'nin Galatasaray'a gitmesine engel olmayacaklarını ancak konuyu yargıya taşıdıklarını duyurmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler