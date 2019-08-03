Emre Mor: Asla vazgeçmedim

Kulübün tanıtım videosunda Fatih Terim’den alıntı yaparak, “Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin... Yenilmedim, çünkü asla vazgeçmedim” diyen Emre Mor, akşam da instagram hesabından açıklama yaptı.

Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte imza atarken çekilmiş fotoğrafını kullandığı paylaşımında Emre, “Kulübüm Galatasaray ve tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için çok teşekkür ederim, şimdiden sevginizi kalbimde hissediyorum Hayat, hata yapmaktan, hatayla yüzleşmek için cesarete sahip olmaktan ve bu deneyimlerden elde edilen bilgilerle ileriye adım atmaktan geçer... Bana inandığı ve bu şansı verdiği için Fatih Terim hocama teşekkür ederim.. Her şeyimi vereceğime ve sizi gururlandıracağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.