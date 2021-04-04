Emre Kocadağ: MHK risk aldı ve sonucunu gördü

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'İkinci sarıyı veremedi'

Emre Kocadağ, "Hakem konusunda kulüp olarak açıklama yaptık, bugün de maç oynandı. Bugün bir hata var mı? Bugün maçta hata var mı? Var. 1-2 ya da bin hata fark etmiyor. Bu hata bizim şampiyonluğumuzu engelleyebilecek hata olabiliyor. MHK risk aldı ve bunun sonucunu da gördü. İkinci sarı kart gözünün önündeydi vermedi"

"Eksik, sakat oyuncular var. Covid nedeniyle aramızda olamayan oyuncularımız var. Kart cezası nedeniyle aramızda olamayan oyuncumuz vardı. Bunların hepsi bir araya gelince bu tarz maçlarda iyi de oynayamadığınız zaman bu mağlubiyetler oluyor. Bu lig, zor bir lig. Biz lideriz, kaybedilmiş bir şey yok. Konsantrasyonumuzu Alanya maçına vereceğiz"

'Aboubakar, Alanyaspor maçında da yok'

"Dorukhan ve Cenk'ın testleri negatif çıkarsa oynayabilecekler. Aboubakar, diğer iki maçlık periyotta olmayacak gibi duruyor. Sağlık kurulumuz ona karar verecek ama Alanyaspor maçında olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Bu işin organize şekilde yapılmak istenmesine ben inanmak istemiyorum. Beşiktaş iyi futbol oynayarak buraya geldi. Bugün bir kaza oldu. Bunu hakemler üzerinden, eksikler üzerinden bahane üreterek götürmek de mümkün değil. Biz her maçı kazanarak şampiyon olacağız"



