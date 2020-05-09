Emre Kılınç’tan ‘futbola kavuştuk’ paylaşımı
Süper Lig'de sezona damga vuran isimlerden Emre Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile futbola kavuştuğunu dile getirdi. Kılınç, çalışma yaparken çekilen fotoğrafını paylaşırken üzerine “Sonunda kavuştuk” notunu düştü.
Demir Grup Sivasspor’un genç futbolcusu Emre Kılınç, sosyal medya hesabından antrenman yaparken paylaşım yaparak, futbola kavuştuğunu dile getirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alınmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin 12 Haziran’da başlayacağını duyurmasının ardından birçok takım antrenmanlarına start verdi. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da forma giyen Emre Kılınç da sosyal medya hesabından antrenman yaparken paylaşımda bulundu. Başarılı futbolcu, paylaşıma, “Sonunda kavuştuk” notunu düştü.
Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA) -