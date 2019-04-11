Emre Erdoğan: Şu an Amerika’daki en iyi ilk 30 derecenin içerisindeyim

Açık su yüzücüsü Emre Erdoğan, Türkiye’nin bayrağını açık suya taşıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

33 yaşındaki İzmir doğumlu sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada spor hayatına 9 yaşında sutopu ile başladığını ifade etti.

Çok uzun zamandır sporun içinde bulunduğunu ve sutopunu bıraktıktan sonra denizlere döndüğünü dile getiren Emre Erdoğan, "Sutopunu bırakınca serbest dalış yapmaya başladım ama fark ettim ki benim yerim aslında denizin altı değil, üstü. Bunun üzerine açık su yüzücüsü olmaya karar verdim. İlk yüzme deneyimim Çanakkale Boğazı’nda oldu. Orada 500 kişi arasında genel klasman dördüncülüğü elde ettim. Bu, beni çok mutlu etti ve açık su yüzmesine daha sıkı sarılmama sebep oldu." diye konuştu.

Daha sonra Türkiye’de birçok yarışta birincilik elde ettiğini vurgulayan Emre, şöyle devam etti:

"Ardından yurt dışı parkurlarım başladı. Cebelitarık Boğazı’nda yüzdüm. Arkasından İngiltere’den Fransa’ya kadar 45 kilometreyi 9 saat 35 dakikada yüzdüm. Orada Türkiye tarihinde ilk kez erkekler genel klasmanında birincilik kupası aldım. Ondan sonraki sene de ABD’ye, Catalina Adası’na gittim. Orada yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda bir boğaz var. Orada da 9 saat 50 dakika yüzdüm. Gece saat 11.00’de başladım, gece karanlığında 8 saat yüzdüm. Arkasından 1 saat 50 dakika yüzdükten sonra parkuru tamamladım. Şu an Amerika’daki en iyi ilk 30 derecenin içerisindeyim. İnşallah daha da iyi başarılarımız olacak."

"En hızlı dereceyi yapmaya çalışacağım"

Emre Erdoğan, Japonya’da en iyi dereceyi yapmaya çalışacağını dile getirdi.

Denizlerde 14-15 derecelik sıcaklıklarda yüzdüğünü belirten ve bunun zorluklarına değinen Emre Erdoğan, "Yüzeceğim yerde deniz anaları problemi var. Yüksek yoğunlukta deniz anası olduğu için çok çarpıyorlar ve insanın canını gerçekten çok yakabiliyorlar. Yaz-kış denizde hazırlık yapıyorum. Özellikle kışları denizlerde 2-3 saat antrenman yapıyorum. Kara antrenmanları yapıyorum, ağırlık çalışıyorum. Özellikle çok fazla meditasyon yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Erdoğan, yüzdüğü parkurları deneyen başka Türk sporcularının da olduğunu vurgulayarak, "7 denizin 3’ünü bitirdim, geriye 4 tane kaldı. Şimdi Japonya’ya gideceğim. Japonya’daki en zor boğazlardan birinde yüzmeyi düşünüyoruz. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar dünyada 45 kişi burayı geçebildi. Bunların arasındaki en hızlı dereceyi yapmaya çalışacağım. Rekor 6 saat 15 dakika. En uzun sürede geçen ise 23 saatte burayı geçti." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerinin 6 saati yakalayabilmek olduğuna değinen Emre, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burayı hızlı bitirebilmek gerçekten Türkiye’nin adını açık suda da yukarıya çıkaracak bir adım olacak. Türkiye’nin bayrağı açık suya taşımaya ihtiyacı var. Bu ben olurum başkası olur ama açık suda bizi belirli bir yere taşıyacak. Yüzmede de ismimizi belirli bir seviyeye yani üst liglere çıkaracak, bu yüzden çok önemli. Umarım daha çok yüzücüler çıkar ve açık suya daha çok önem verilir. Boğaz kupasından çok memnunuz. Türkiye 3 tarafı denizlerle kaplı olan bir ülke. Umarım ülkemizde daha çok ve daha güzel açık su organizasyonları olur."

AA