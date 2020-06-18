İspanya 2. Futbol Ligi’nin 33. hafta maçında Real Oviedo ile 2-2 berabere kalan Deportivo La Coruna’da Emre Çolak penaltı kaçırdı.

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın maçında ev sahibi Oviedo iki farklı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve Deportivo attığı 2 golle bir puanı almayı başardı.

Deportivo’da ilk 11’de forma giyen Emre Çolak, maçın 37. dakikasında kullandığı penaltı atışı kaçırdı. Emre, 58. dakikada oyundan alındı.

Karşılaşmada Oviedo’nun gollerini Ortuna (Dk. 27) ve Barcenas (Dk. 45), Deportivo’nun gollerini de Sabin Merino (Dk. 45) ve Peru (Dk. 59) kaydetti.

22 takımın mücadele ettiği 2. ligde sezonun tamamlanmasına 9 hafta kala, 37’şer puanla düşme hattında bulunan iki takımdan Deportivo 19. sırada Oviedo da bir altında yer alıyor.

AA