Fenerbahçe'de yeni sportif direktörlük görevi bugün resmen açıklanan Emre Belözoğlu, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Haber Global kanalındaki "Az Önce Konuştum" programına katıldı. Kariyeriyle ilgili birçok konuda değerlendirmelerde bulunan başarılı futbol adamı, artık ülkemizde bir klasik haline gelen "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna şaşırtan bir cevap verdi ve "Hagi'yi Alex'ten ayıran Hagi asker bir oyuncuydu. Kaybetmez, mücadele eder. Hiçbir şekilde pes etmez. Hagi'deki kaybetme karşısındaki tahammülsüzlük beni yakalamıştır. Hagi Türkiye'de gördüğüm en büyük futbolcu. Antrenman biterdi. Bize bağırırdı, 'Nereye gidiyorsunuz' diye, beraber bizi çalıştırırdı. O dönemde Hagi'nin bende çok katkısı olmuştu." dedi.

Emre Belözoğlu'nun programdaki diğer açıklamaları şu şekilde:

"Ben oynadığım arkadaşlarımı saha dışında da geliştirdim"

Ben kazanmayı çok sevdim. Hayatta birçok şeyi kaybetmekten de mutluluk duydum o ayrı bir şey. Ben sahada kazanmayı çok sevdim. Başarının altında yatan en büyük duygu kazanmak, tekrar o duyguyu sağlamak. Ben oynadığım arkadaşlarımı sadece saha içinde değil saha dışında da geliştirdiğimi düşünüyorum.

"Fatih Terim'e başarılar diliyorum"

Fatih terim büyük bir teknik adam. Kariyeri de ortada. Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum. Başarısının devam etmesini diliyorum.



