Kasığındaki sakatlık nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamadığı ifade edilen Emre Belözoğlu, Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi. Son idmanda Emre’nin kendisini test ettiği ve doktorların da son kontrollerinin ardından Rize’ye götürülmesine karar verildiği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun bu akşam 11’de başlaması beklenmiyor. Fenerbahçe’nin Rize kafilesinde şu oyuncular yer aldı; Kaleci: Altay Bayındır, Harun Tekin, Defans: Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Nabil Dirar, Orta saha: Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Forvet: Max Kruse, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç.