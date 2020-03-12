Emre Belözoğlu kupaya inanıyor!

Ligde üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışından kopan Fenerbahçe 4. yıldız hayali bir sene daha ertelemek zorunda kaldı. Ancak Ersun Yanal’la ayrılığı getiren bu süreçte elini taşın altına koymakta bir an bile tereddüt etmeyen kaptan Emre Belözoğlu’nun havlu atmaya niyeti yok. Azmiyle arkadaşlarına örnek olan 39 yaşındaki efsane “Pes etmek bizim ruhumuzda yok. Elbette en değerlisi lig şampiyonluğu ama başka kupalar da var. Lig yarışından kopmamız işimizin bittiği anlamına gelmiyor. Türkiye Kupası’nı kazanmak bizim elimizde. Sonrasında da Süper Kupa. Özetle dört aylık bir periyotta iki kupa kaldırmamız mümkün. Ve bu camia adına büyük moral olacaktır” ifadelerini kullandı.

"SAHADA KALACAĞIZ"

Teknik direktör değişikliği konusunda yorum yapmak istemeyen Emre Belözoğlu “Biz tamamen kendi işimizi odaklanmış durumdayız. Gelişmeler hakkında hiçbir bilgimiz yok” derken “Bize düşen sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak” ifadesinde bulundu. Bütün enerjilerini saha içinde kalmak için harcadıklarını vurgulayan kaptan “Sezon başından beri yaşadıklarımız kolay değil. Ancak her şeye rağmen yeşil alanda kalabilmek için gayret ediyoruz” diye konuştu. Konya’yı yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyleyen Emre “Önemli eksiklerimiz var. Rakip de ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Kolay olmayacak ama kazanmak için her şeyimizi sahaya koyacağız” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi