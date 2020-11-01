Emre Belözoğlu: İmzayı gönülden attım

Fenerbahçe’de bu hafta içerisinde futbol takımının Sportif Direktörü görevine getirilen Emre Belözoğlu, kardeş ülke Azerbaycan’ın en önemli spor kanallarından biri olan CBC Sport’a konuştu. İşte Emre’nin konuşmalarından öne çıkanlar:

‘Bizim için Türkiye’dir’

Türkiye Azerbaycan’dır, Azerbaycan Türkiye’dir bizim için, acıyı da mutluluğu da paylaşırız. Hep dualarımızla ve desteğimizle Azerbaycan’ın yanındayız. Scout ekibinde Azerbaycan’dan sorumlu arkadaşlarımız da var.

‘Büyük bir keyif olur’

İnşallah, bir an önce Karabağ, Ermeni işgalinden kurtulduktan sonra bir organizasyonun içinde olmak isteriz. Orada futbol oynamak bizim için büyük keyif olur.

‘İki büyük hedefim var’

En büyük hayalim Fenerbahçe’nin başarılı olması ve tabii ki Türk evlatlarımızın burada başarılı olduktan sonra Avrupa’da Türkiye’yi temsil edebilmesi. Sportif Direktör olarak en büyük hedefim bu.

‘Bunu başkan da biliyor’

Biz ilk günden itibaren başkanımızla beraber çalıştık. Ben zaten Fenerbahçe’ye gönülden bağlıyım, bunu başkan da biliyordu. Formalite bir imza atıldı. Ben zaten gönülden imzamı sezon biter bitmez atmıştım.

‘Koşullar beni motive etti’

Futboldan kopmak kolay olmuyor fakat son sene hem pandeminin olması ve biraz da takımımızın iyi gitmemesi, beni yönetimsel bir görev alma konusunda da motive etti.

‘Bırakmak kolay değildi’

Şu anki konumumundan memnunum. Futbolu bırakmak kolay değildi ama hayatın da gerçekleri var. En büyük amacım ve arzum Fenerbahçe’nin başarısı için çalışmak. En iyisi için mücadele edeceğim.