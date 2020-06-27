Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından gözyaşlarını tutamadı. Oyuna sonradan giren ve galibiyette pay sahibi olan Emre Belözoğlu, son anlara 2-1 geride giren ve Ozan Tufan'ın golleriyle son anlarda galibiyetin gelmesinin ardından duygusal anlar yaşadı. 1980 doğumlu oyuncu bu sezon sonunda büyük ihtimalle futbolculuk yaşamına son vereceğini açıklamıştı

Deneyimli oyuncuyu takım arkadaşları teselli etti

Fenerbahçe kulübü resmi sitesi üzerinden Emre Belözoğlu'nun bu fotoğrafını "Kaptan" notu ile paylaştı