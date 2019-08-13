Emre Belözoğlu: Çok farklı olacak

Sarı-Lacivertliler’e bu sezon başında Başakşehir’den geri dönen Emre Belözoğlu, Süper Lig öncesi camiaya umut dolu mesajlar gönderdi.

FANATİK’e konuşan Fenerbahçe’nin kaptanı Emre, “Hazırlık maçlarında aldığımız sonuçlar taraftarlarımızı umutsuzluğa itmesin. Sonuçta sezon öncesi kimse tam olarak hazır değildi. Ancak ligin ilk maçı olan Gazişehir karşısında herkes çok farklı bir Fenerbahçe izleyecek. Hem ben hem de takımım en iyisini ortaya koyup, sezona iyi bir başlangıç yapacağız. Sahamızda seyircimizin de desteğiyle istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Takıma yetişeceğim’

Hazırlık sürecinde hatalarından dersler çıkartmaya devam ettiklerini belirten Emre, “Hatalarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Herkes bu sezonun ne kadar önemli olduğunun bilincinde. Taraftarlarımızın da ayrım yapmadan bütün takıma destek vereceğini düşünüyorum. Şu an takım fizik olarak benden bir adım önde ancak lige kadar onlara yetişmeye çalışacağım” yorumunda bulundu.

Yusuf Dursun