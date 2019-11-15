Emre Belözoğlu: Büyük bir şeref!

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9'uncu maçında evinde İzlanda ile 0-0 berabere kalarak şampiyonaya gitmeye hak kazanan A Milli Takım'da kaptan Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İzlanda karşısında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen kaptan Emre Belözoğlu, “Başarıda herkesin payı var. Bu takımın içinde olmak büyük bir şeref. İzlanda’nın sistemi olsa da onlardan daha yetenekli futbolcularımız var. Bu takımın en büyük gücü, halkımızın duası. Ülkemiz için takımımızın etrafında çok iyi bir sinerji oldu. Umarım daha iyi yerlere geliriz. Ağrılarım var ama kalıp kalmayacağımıza ise hocayla karar vereceğiz” dedi.

Bu haberi de okudular Türkiye tek yürek!