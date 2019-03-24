Emre Belözoğlu: Burada olmak kaderimde varmış

Ay-Yıldızlılar’ın kaptanı Emre Belözoğlu, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk’u deplasmanda 2-0’lık skorla devirdikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlk 11’de başladığı mücadelede Hakan Çalhanoğlu’nun attığı golün pasını veren Belözoğlu, “Biz geçmişte bu tarz maçları kazanamadığımız için şampiyonalara gidemedik. O yüzden deplasmanda kazanarak başlamak bizim için çok önemliydi. Tüm oyuncular ve tüm ekip bu galibiyeti çok istedi. Özelikle genç oyuncular performans olarak çok iyi görüntü sergilediler. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

‘Elimden geldiği sürece...’

38 yaşında Milli Takım forması giymesi sebebiyle mutlu olduğunu söyleyen Emre, “Milli Takım’da olduğum için çok mutluyum. Burası kulüplerin üzerinde bir yer. Ben elimden geldiğim sürece en iyisini yapmaya çalışıyorum, çalışacağım da... Kadere inanan bir insanım. Herhangi bir plan yapıp buraya gelmedim. Çalışırsanız, inanırsanız şans bir gün karşınıza geliyor” sözlerini sarf etti.

‘Bazı şeyleri geç öğrendim’

Tecrübeli orta saha oyuncusu, sözlerinin devamında, “Bazı şeyleri geç öğrendim. Zaman geçtikçe ve insanın elinden bazı şeyler gidince hataları daha iyi görebiliyorsun. Şu an onu yaşıyorum. Zamanın ve çalışmanın kıymeti harbiyesini bazı şeyleri kaybedince anlıyorsun” itirafında bulundu.

‘Gençlere doğru örnek olmalı’

Genç futbolculara yardımcı olduklarını belirten Emre, “Çocuklara her zaman doğru örnek olmak önemli. Bizim de geçmişte hatalarımız oldu. Onlardan ben ders çıkarırken, onların da aynı hataları yapması istemiyorum. O yüzden maçlarda, antrenmanlarda ve kampta devamlı gençlerle konuşuyoruz. Burası Milli Takım. Buradayken bunun üzerine yoğunlaşmalarını istiyorum. Sağolsun gençler de bizi dinliyorlar. Bize değer verdiklerini hissettiriyorlar” diye konuştu.

‘Çok iyi bir jenerasyon var’

Ekip olarak iyi oyunculardan kurulu olduklarını söyleyen Belözoğlu, “Çok iyi bir jenerasyon var. Alttan da gelenler var. Çok iyi harmanlarsak çok faydasını görürüz. Hoca da zaten gençleri çok iyi tanıyor. Şenol hoca, bu tarz turnuvalara nasıl katılınacağını ve nerden geçileceğini çok iyi biliyor” dedi.

'Burak Türkiye'nin en iyisi'

Arnavutluk maçında herkesin görevini yaptığını vurgulayan Emre, “Şu an Burak Yılmaz, Türkiye’nin en iyi golcüsü. Burak’ın golle başlaması kendisi ve takım adına çok önemli. Burak bitirici bir oyuncu. Onun gibi oyunculara çok ihtiyacımız var. Cenk de tabiki çok iyi. Ama Arnavutluk maçında oyuncu ayırt etmeksizin herkes çok iyi oynadı” yorumunu yaptı.

MURAT AKBAŞ - FANATİK ÖZEL