Kariyerini Almanya'da profesyonel olarak sürdüren Aycan Yanaç, Fenerbahçe'nin kadın futbol takımı kurması halinde seve seve forma giyeceğini açıklamıştı. Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu'ndan Survivor 2020'de yarışan kadın futbolcu Aycan Yanaç'a müjde geldi.

'Başkana bizzat ileteceğim'

Hürriyet'e konuşan Emre, Survivor programını zaman buldukça izlediğini belirtti ve “Ben de Fenerbahçeli olduğu için elbette ki Aycan’ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe’nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana bizzat ileteceğim” dedi.

'İçimde en ufak bir tedirginlik yok'

Süper Lig’de 12 Haziran’da yeniden başlaması planlanan maçlar çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine sağlık ve huzur getirmesini diledi. Gerek Samandıra’da yaptıkları antrenmanlarda gerekse 12 Haziran’da başlatılacak lig için bir tedirginlik hissetmediğini belirten Emre Belözoğlu şöyle devam etti: “Kulübümüz bizlerin sağlığı için gerekli olan her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor ve uyguluyor. Testlerimiz de eksiksiz yapılıyor o nedenle içimde en ufak bir tedirginlik yok. Lig ve kupa maçlarının başlamasına yönelikte gerek Sağlık Bakanlığımız’ın gerek Federasyonumuz’un maçlara başlama konusunda en doğru kararı vereceklerine inanıyoruz.”





'Sadece Fenerbahçe’nin değil, bütün Türkiye’nin geleceği gençlerdedir'

İsmail Yüksek ve altyapıya alınan 59 genç futbolcu için görüşleri sorulan Belözoğlu “Sadece Fenerbahçe’nin değil, bütün Türkiye’nin geleceği gençlerdedir. Ben Fenerbahçe’de gençlerin çok başarılı olacağına inanıyorum. Biz de elbette ki onların gelişmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.