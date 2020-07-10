Emre Belözoğlu: 3 maçtan 9 puan çıkarırsak, Avrupa biletini alırız!

Fenerbahçe, Başkent deplasmanından 2 puanlık kayıpla döndü. Buna rağmen Sarı-Lacivertliler, Avrupa bileti alma hedefinden geri adım atmıyor. Özellikle Sivasspor ve Galatasaray’ın da kayıplar yaşaması, Kanarya’yı yeniden umutlandırdı. Kaptan Emre Belözoğlu, “Gençlerbirliği karşısında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak Avrupa Ligi biletini alma şansımız hâlâ devam ediyor” diye konuştu.

‘Sivas ve Beşiktaş doğrudan rakibimiz’

Tecrübeli yıldız, “Kalan 3 haftada oynayacağımız 2 maç, doğrudan rakiplerimiz; Sivasspor ve Beşiktaş’la... Son hafta da Rizespor’la karşılaşacağız. Eğer 3 maçtan 9 puan çıkarırsak, hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

‘Önemini anlatıyoruz’

Emre, teknik heyetle birlikte takıma sürekli Avrupa’ya gitmenin kendileri açısından ne kadar önemli olduğunu anlattıklarını dile getirdi. Kaptan son olarak, bu zamana kadar olduğu gibi kalan 3 haftada da sahada elinden gelen her şeyi yapacağını sözlerine ekledi.

Yusuf Dursun