Türk milli takımında ve Türkiye'nin büyük takımlarında forma giyme şansı bulan Emre Aşık emekli bir futbolcudur. Emre Aşık defans bölgesinde forma giymiş olan bir futbolcudur. Futbola stoper mevkisinde başlamış ve kariyeri boyunca stoper mevkisinde forma giymiştir. Emre Aşık Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu en iyi stoperlerden biri olarak bilinmektedir. Emre Aşık 1.84 metre boya sahiptir. Zamanında defans bölgesinde stoper olarak görev yapmıştır. Emre Aşık ayrıca Türk milli takımında da uzun yıllar forma giymiş, milli takımın Avrupa şampiyonasında forma giymeyi başarmıştır. Türkiye'nin 3 büyük kulübünde de forma giymiş olan Emre Aşık özellikle hava hakimiyeti konusunda başarılı bir stoperdir.

Emre Aşık nereli?

Emre Aşık Bursa doğumlu olup aslen Bursalıdır.

Emre Aşık kaç yaşında?

Emre Aşık 1978 doğumludur. 2020 yılı itibari ile 42 yaşındadır.

Emre Aşık hangi takımlarda oynadı?

Emre Aşık Türkiye'de pek çok büyük takımda forma giymiştir. 1983 yılında Sönmez Filamentspor altyapısı ile birlikte futbol hayatına başlamıştır. Emre Aşık bu takımda 1983 ve 1992 yılları arasında altyapıda forma giymiştir.

Emre Aşık'ın profesyonel futbol hayatı bilgileri;

- Sönmez Filamentspor (1990 - 1992)

- Balıkesirspor (1992 - 1993)

- Fenerbahçe (1993 - 1996)

- İstanbulspor (1996 - 2000)

- Galatasaray (2000 - 2003)

- Beşiktaş (2003 - 2006)

- Galatasaray (2006 - 2010)

- Ankaraspor (2007 - 2008) *kiralık

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Emre Aşık emekli bir futbolcudur. Dolayısıyla 2021 yılında herhangi bir takımda forma giymemektedir.

Emre Aşık'ın futbol hayatı

Emre Aşık Türkiye'nin Bursa şehrinde dünyaya gelmiştir. Henüz daha 10 yaşında iken futbola merak salmıştr. Sönmez Filamentspor altyapı seçmelerine katılan Emre Aşık burada 9 yıl altyapı forması giymiştir. Emre Aşık daha sonra 1990 ve 1992 yılları arasında altyapısı forması giydiği Sönmez Filamentspor formasını giyerek profesyonel kariyerine başlamıştır. Emre Aşık Sönmez Filamentspor forması ile 29 maçta forma giymiştir. İlk 11'in vazgeçilmez futbolcularından birisi haline gelmiştir.

Emre Aşık 1992 yılında Balıkesirspor formasını giymeye başlamıştır. 1 yıl Balıkesirspor forması giyen Emre Aşık 27 maçta 7 gol atmayı başarmıştır. Emre Aşık'ın bu performansı ona Fenerbahçe formasını giydirmeyi sağlamıştır. Fenerbahçe scout ekibi tarafından beğenilen Emre Aşık 1993 yılında Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştır. Emre Aşık Fenerbahçe formasını 3 yıl giymiş ve 42 maça çıkmıştır. Emre Aşık 42 maçta 1 gol atmıştır. Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Emre Aşık İstanbulspor forması giymeye başlamıştır. 1996 yılında İstanbulspor ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Emre Aşık 86 maçta forma giymiş ve 8 tane de gol atmayı başarmıştır.

Emre Aşık 2000 yıllında ilk kez Galatasaray forması giyecektir. 2000 yılında Galatasaray'ın teklifin kabul eden Emre Aşık 3 yıl boyunca 63 maçta forma giyip 1 gol atmıştır. Daha sonra ise 2006 yılına kadar Beşiktaş forması giyen başarılı stoper oyuncusu Beşiktaş ile de yolu kesişmiş oldu. 2006 yılında Beşiktaş ile sözleşme biten başarılı stoper oyuncusu Galatasaray'a geri dönmüştür. Emre Aşık 4 sene boyunca 39 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştır. Galatasaray ile sözleşmesi devam ederken 2007-2008 yılları arasında Ankaraspor'a kiralık olarak gönderilmiştir. Emre Aşık futbol kariyeri boyunca 344 maçta forma giymiş ve 19 gol kaydetmeyi başarmıştır.

Emre Aşık'ın Milli Takım kariyeri

Emre Aşık a milli takımının formasını ilk kez 1994 yılında giymiştir. 1994 - 2010 yılları arasında milli formayı terletmiştir.