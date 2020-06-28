Emre Akbaba: 2 puan bıraktığımız için üzgünüz

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Başakşehir maçında Galatasaray'ın golünü kaydeden Emre Akbaba, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maça takım olarak çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Emre Akbaba, puan kaybına üzüldüklerini dile getirdi.

Emre Akbaba, "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Sonuçta direkt rakibimiz olan bir takımdı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Takım olarak çok pozisyona girdik. 2 puan bıraktığımız için üzgünüz. Çok önemli oyuncularımız eksikti, stoper mevkisine ve forvette 3'er eksiğimiz vardı. Buna rağmen her oyuncu elinden geldiğince mücadele vermeye çalışıyor. Ben de takımımıza katkı vermek için elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu.







