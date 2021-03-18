Sosyal medyada Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddia edildi. Eski eşiyle yaşadığı yıpratıcı boşanma sürecinin ardından tüm mal varlığını kaybettiğini açıklayan ve daha önce intihar etmeyi düşündüğünü itiraf eden Eboue, 2005-2011 yılları arasında Arsenal forması giyip daha sonra 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Benzer bir olay daha önce de yaşanmış, yapılan bir yalan intihar haberinin, tekrar güncellenerek paylaşıldığı anlaşılmıştı. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Emmanuel Eboue kimdir, kaç yaşında? Emmanuel Eboue nereli, hangi takımlarda oynadı?

Batı Afrika ülkelerinden Fildişi Sahili'nin en büyük kenti Abidjan'da 4 Haziran 1983 günü dünyaya gelen Emmanuel Eboue, altyapı eğitimini futbol dünyasına çok sayıda yıldız oyuncu kazandıran Abidjan Futbol Okulu'nda aldı. Fransa Milli Takımı'nın 1978 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan eski futbolcu Jean-Marc Guillou tarafından 1993 yılında kurulan Académie de Sol Beni, zaman içinde Emmanuel Eboué gibi büyük yeteneklerin Avrupa'ya pazarlanmasını sağlayan seçkin bir akademi hâline dönüştü.

Fildişi Sahili'nden ASEC Mimosas'ın pilot takımı olan Académie de Sol Beni, üst yapıya ilk olarak Kolo Toure ve Yaya Toure ikilisini kazandırarak dikkatleri üzerine çekti. Emmanuel Eboué ise henüz 17 yaşındayken ASEC Mimosas forması giymeye başladı. ASEC Mimosas, futbol akademisinde yalnızca bu spora ilişkin temel bilgileri vermiyordu. İngiltere'nin BBC kanalı tarafından yapılan ziyarette İsviçreli direktör Walter Ammann, akademideki öğrencilerine yalnızca nasıl iyi birer futbolcu olacaklarını öğretmediklerini, onlara sorumluluk duygusunu da aşılamaya çalıştıklarını söylerken bunu anlatmıştı. Günde dört saat idman yapan genç oyuncular, burada genel kültür ve dil eğitimi de alıyorlardı.

Teknik direktörlük kariyerinde bir sezon Fildişi Sahili'ni çalıştıran Jean-Marc Guillou, 2001-02 sezonunda Belçika'nın Beveren takımının başına geçmişti. Abidjan'daki akademinin gelişim süreci de Guillou'nun izlediği bu yolu takip edecekti. O yıllarda ASEC ve Beveren arasında bir pilot takım anlaşması imzalandı. Proje dâhilinde Yaya Toure, Arthur Boka, Gervinho, Romaric gibi isimlerin yanı sıra Emmanuel Eboué de Beveren'e transfer oldu. Ekim 2002'de Beveren ile ilk maçına çıkan Eboué, merdivenleri tırmanmaya başlamıştı.

Fransız menajer Arsène Wenger'in teknik adamlık kariyerine başlangıç noktasındaki isimlerden biri olan Jean-Marc Guillou, projenin üçüncü ayağına 2002 yılında Arsenal'i de dâhil ediyordu. Kolo Toure, o sene ASEC Mimosas'tan Arsenal'e geçti. Ancak ASEC Mimosas, Beveren, Arsenal üçlüsünü tamamlayan ilk oyuncu Emmanuel Eboué oldu. Beveren'de üç sezona 70 maç sığdırarak Arsenal'in yetenek avcularının dikkatini üzerine çeken Fildişili, 2005 yılının Ocak ayında Kuzey Londra'nın yolunu tutuyordu.

ASEC Mimosas, oldukça başarılı bir proje olarak duruyordu futbol dünyasının karşısında. 2006 FIFA Dünya Kupası'nda tarihinin ilk Dünya Kupası maçına Arjantin önünde çıkan Fildişi Sahili'nin 11 oyuncusundan altısı, ASEC Mimosas eğitimi almış isimlerdendi. O gün savunmanın sağına yerleşen Eboué, Arsenal'deki ilk sezonunda daha çok rezerv takımda görev alıyordu. Premier League'de sadece bir maça sonradan dâhil olmuştu. Ama FA Cup şampiyonu olan takımda önemli görevler aldığı görülüyordu. Fildişili, 2005-06 sezonunda ise takımın bir parçası olacaktı. Ekim ayında Sunderland'e karşı Arsenal kariyerindeki ilk golü atan Eboué, sezonun son maçında Şampiyonlar Ligi Finali'ne ilk 11'de başlıyordu.

Arsene Wenger''in sağ kolu

Hızlı gelişen bir kariyeri vardı Eboué'nin. 2006 Afrika Uluslar Kupası'nda oynadıktan sonra Arsenal'e geldiğinde Kamerunlu sağ bek Lauren'in sakatlığının ardından o bölgenin yeni sahibi olmuştu. Ve toplam 32 maçta forma giyerek gelecek sezonlar için önemli sinyaller veriyordu. 2006-07 sezonuna iyi bir başlayan çok yönlü savunmacı, Eylül ayındaki altı maçın her dakikasında sahada kalarak o ayın en iyi Arsenal oyuncusu seçildi. Ancak ayak bileğinden geçirdiği sakatlık, onu bir süre sahalardan uzak tutmak zorunda bırakacaktı.

Kasım ve Aralık ayındaki maçlardan sonra ancak Mart ayında maç temposunu kazanan Eboue, sezon sonunda Arsenal ile yeni bir sözleşme imzalıyordu. Kuzey Londra'daki kariyerinin ilk bölümünde savunmanın sağını kontrol eden ASEC Mimosas mezunu, 2007 yılının yaz mevsiminde Fransız Bacary Sagna'nın Arsenal'e katılmasını takip eden sezonda sağ açığa transfer oldu. Yeni pozisyonunda istenilen hücum performansını sergileyemediği düşünüldüğünden başlardan eleştirilere maruz kalsa da Wenger'in desteği bir defa daha arkasındaydı. Emmanuel Eboué, gol atamadığı sezonda 36 maçla tamamlıyordu.

Arsene Wenger''in birçok farklı pozisyonda kullandığı oyuncu, 2008-09 sezonuna pek de arzu ettiği gibi başlayamadı. Eylül ayındaki Bolton maçında gol atmasına karşın Aralık 2008de Emirates Stadında gerçekleşen Wigan karşılaşmasında taraftarının protestolarına maruz kalan Eboué, sonradan dâhil olduğu maçın son bölümünü yine yedek kulübesinden takip ediyordu. Ancak yaşanılanların üstesinde gelmeyi başaran Fildişili oyuncu, o sezon boyunca 44 maça çıktı, dört gol attı ve altı asist yaptı.

Eboué, 2009-10 sezonunda geri dönüşünü tamamladı. Arsenal'in zorluk seviyesi yüksek maçlarında savunmanın sağını kontrol etme görevini Bacary Sagna'dan alan Fildişili, 36 maçta Arsenal formasını giydi. Sagna'nın Fransa Milli Takımı'na kadar yükseldiği süreçte sağ bekteki rekabette zaman zaman kaybeden tarafta yer alan 28 yaşındaki oyuncu, Arsène Wenger tarafından sol bekte ve orta sahada değerlendirilmeyi başlandı. Arsenal'in yakın tarihindeki en çok yönlü isimlerden olan oyuncu, birçok farklı mevkide görev alabilmesi sayesinde teknik adamlar için son derece önemli bir isim hâline geliyor.

Eboué, Ocak 2005'te katıldığı Arsenal adına 214 defa forma giydi. 1886 yılında kurulan Arsenal'de 200 maç barajını aşan 99 futbolcudan biri olan tecrübeli oyuncu, bu kategoride 85. basamakta yer alıyor. ABD'li aktör Eddie Murphy'nin hayranı olan Eboué, 2004 senesinde Sudan karşılaşmasıyla başlayan milli takım kariyerinde 61 maça çıktı, ülke futbolunu dünyaya tanıtan jenerasyonun önemli isimlerinden oldu. Arsenal'in kült kahramanlarından biri olarak kabul edilen 1.78 metre boyundaki Eboué, sağ bekte, sol bekte, sağ açıkta ve orta sahada görev alabilen enerjik, istekli, yetenekli bir oyuncu olan Eboue, 2011/2012 sezonu başında Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'da 3 sezon geçiren Eboue, ilk sezonuda 32, ikinci sezonunda 39 maça çıktı. Üçüncü sezonunda 30 maça çıkan Eboue, Haziran 2015 tarihinde sözleşmesinin bitmesiyle Galatasaray'dan ayrıldı. Galatasaray'a Arsenal'den transfer olan Eboue, 2006 yılında Kuzey Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti. Arsenal’da da forma giyen ve Kuzey Londra’da yaşamını sürdüren Eboue’ye Galatasaray da yardımda bulunmuş, 34 yaşındaki eski futbolcuya altyapıda görev verildiği ifade edilmişti.

İntihar etmeyi düşündüğünü açıklamıştı

İngiltere basınına yaptığı açıklamada, eşine karşı kaybettiği boşanma davası nedeniyle tüm mal varlığına el konulduğunu belirten 34 yaşındaki Eboue, "Kulübümü, eşimi, ailemi, her şeyimi kaybettim. Allah'tan bana yardım etmesini diliyorum. Bir çamaşır makinem bile yok. Eşyalarımı her gün elimde yıkamak zorundayım. Kız kardeşimin evinde kaldığım zamanlarda onları rahatsız etmemek için yerde yatıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Londra'da bulunan son evinin de yakın zamanda eşine devredileceğini aktaran Fildişi Sahilli futbolcu, "Evimde kaldığım zamanlar her an polis gelebileceği için korkuyorum. Bazen ışıkları kapatarak oturuyorum. İnsanların evde olduğumu bilmelerini istemiyorum. Açılmaması için tüm eşyaları kapının arkasına koyuyorum. Avukat ücretini karşılayacak param yok ama hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kariyeri boyunca kazandığı parayı güvenerek eşine gönderdiğini ifade eden Eboue, "Türkiye'de 8 milyon avro kazandım. Bu paranın 7 milyonunu eşime gönderdim. Bana ne söylediyse imzaladım. Çocuklarıma çok yakındım. Kızlarım iki ay öncesine kadar beni telefonla arıyordu. Onları çok özledim ve görmek istiyorum. Onlara uzak olmak bana acı veriyor." yorumunu yapmıştı.

Eski kulüplerinden yardım isteyen Eboue, "Kulüplerimden gelecek herhangi bir teklifi kabul edebilirim. Böyle bir teklif gelse çok mutlu olurdum. Belki genç oyunculara yardımcı olurum. İngiltere Futbol Federasyonu menajerimle problem yaşadığımda bana yardımcı oldu. Belki çok büyük olmasa da bana bir iş verebilirler." şeklinde görüşlerini aktarmıştı.