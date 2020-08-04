Emin Özkurt: Ligden çekilme Fenerbahçe’nin yasal hakkıdır

Emin Özkurt'un Fanatik'e özel değerlendirmeleri şu şekilde:

Ligden Çekilme Fenerbahçe’nin Yasal Hakkıdır ancak bunu uygulamasının yıkıcı mali ve hukuki sonuçları olur!

Her Kulüp ligden çekilme hakkına sahiptir ve uygun şartların oluştuğu kanısına varırsa bu hakkı, Kulüp tüzüğü ve sair gerekli yasal düzenlemeler ışığında, kullanmakta serbesttir. Fakat böyle bir kararın spor hukuku bakımından ciddi neticeleri söz konusudur, asıl soru ise bunları göze alıp alamamaktadır.

Konuya spor hukuku bakımından yaklaşacak olursak: Futbol Disiplin Talimatı’nın 46/2 Maddesi uyarınca ise, TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılır.

Ayrıca, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. Maddesi uyarınca bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.

Sonuç olarak; Fenerbahçe’nin ligden çekilme kararı alması halinde ilgili talimatlar uyarınca bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılması kaçınılmazdır. Fakat bunun ağır hukuki ve mali sonuçları olur.

Fenerbahçe’nin ligden çekilmesi halinde, yapmış olduğu sponsorluk anlaşmaları ve önümüzdeki sezon katılma ihtimali bulunduğu UEFA müsabakaları gelirlerinin yanı sıra yayın hakları gelirlerinin sekteye uğrama ihtimali mevcuttur.

Aynı şekilde, hâlihazırda sözleşme imzaladığı oyuncuların ve teknik ekiple diğer çalışanların maaş yükünün de göz önüne alınması gerekir. Ligden çekilme kararının bulunması ve Fenerbahçe’nin küme düşürülmesi halinde bu durumun mevcut kontratlara (serbest kalma) etkisi ve ödenecek tazminatlar da düşünülmelidir. Dolayısıyla bu durum kulübü büyük gelir kaybına uğratacağı için çok büyük bir mali yükün altına sokacaktır.

Fenerbahçe Yönetimi Ligden Çekilme Kararı Alamaz! Bu konuda önce Fenerbahçe Genel Kurul’una Başvurması ve Bu Yönde Yetki Alması Gerekir

Fenerbahçe’nin en yetkili karar organı Genel Kurulu’dur.

Fenerbahçe Kulüp Tüzüğü’nün 19. Maddesi uyarınca Kulübün yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılması veya bunlardan ayrılması, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunması gibi hususlarda Yönetim Kurulu’na yetki vermek Genel Kurul’un görev ve yetkileri arasındadır.

Netice itibarıyla, Fenerbahçe Yönetim Kurulu şu an toplanmış olsa dahi tek başına ligden çekilme kararı alamaz, bunun için Kulübün en yetkili organı olan Genel Kurulu toplaması ve oradan yetki alması gerekir.

Fenerbahçe İtirazında Esas İtibarıyla Haklıdır, Ancak Mesele Bu Noktaya Gelmeden Açık ve Doğru Bir İletişim İle Çözülebilirmiydi Diye Bir Sorgulama da Yapılmalı.

Fenerbahçe’de Sayın Başkan Ali Koç, bir önceki yönetimden kalan ağır ve sürdürülemez bir borç yükünün altına girmiş ve mali açıdan büyük fedakârlıklarla çökmek üzere olan bir mali tabloyu elinden geldiğince toparlamaya çalışmıştır.

Bu somut olay bazında ele aldığımızda da, Fenerbahçe Kulübü’nün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan takım harcama limitleri ile alakalı değerlendirmelerini esas itibarıyla haklı taraflarının daha fazla olduğu kanısındayım. Bu konuda TFF’nin Fenerbahçe’ye karşı tutarlı ve şeffaf bir yaklaşımı ne yazık ki başından beri gözlemlenmedi

Ne var ki, değinmeden geçilemeyecek bir gerçek var ki o da, Fenerbahçe’nin şu an karşı karşıya kaldığı mali kısıtlamalar ile alakalı mücadelesi bu noktaya gelmeden önce, yani bu limitlerin açıklanmasından daha önce, ortaya konulması gereken hukuki ve mali iletişim/işbirliği kulüp tarafından yapılmadığı da bu neticeyle ortaya çıkmış oluyor. Kısacası, Fenerbahçe’de bu konuların hukuken yürütülmesinden her kim sorumluysa sıkıntı bu noktaya gelmeden gerekli dokunuşları yapması gerekirdi, bu hassas dengenin kurulamamış olmasından ötürü Fenerbahçe’nin geldiği bu nokta itibarıyla bir özeleştirinin de yapılması gerektiği gizlenemeyecek bir gerçek olarak karşımızdadır.

Kulüp Lisans Kurulu’nun Bu Kararına Karşı Tek Yol Tahkim!

Kulüp Lisans Ve Finansal Fair Play Talimatı’nın 14. Maddesi uyarınca Lisans Kurul’u kararlarına karşı, lisans adayı, lisansı Kurul tarafından geri alınan lisans sahibi veya TFF Hukuk Müşavirliği itiraz edebilir. Kararın taraflara tebliğini takip eden yedi gün içinde Tahkim Kurulu Talimatı uyarınca karara itiraz edilmez ise kararlar kesinleşir. Bu kararlara karşı başka herhangi bir yargı makamına başvurulamaz.

Tahkim Kurulu kararlarının kesinliğine ilişkin Türki̇ye Futbol Federasyonu Tahki̇m Kurulu Tali̇matı’nın 14. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca Tahkim Kurulu kararları kesindir ve bu kurul kararlarına karşı idari veya yargısal mercilere başvurulamaz. Buna bağlı olarak Tahkim Kurulu kararına karşı CAS’a veya UEFA’ya başvurmak mümkün değildir, zira konu ülke Federasyonu’nun alanına giren yerel bir meseledir.