Galatasaray-Tuzlaspor maçında stoperde görev Emin Bayram'ın. Galatasaray altyapısının son ürünü Emin Bayram... Tuzlaspor maçında Galatasaray'ın ilk 11'inde sürpriz bir isim vardı. Sezonu kapatan Luyindama’nın yerine ilk 11’de 16 yaşındaki altyapı oyuncusu Emin Bayram yer aldı. Genç oyuncuyu yakından takip eden Fatih Terim bu kararıyla ilerleyen haftalarda ihtiyaç olması halinde Emin’i oynatabileceğinin sinyallerini verdi. Genç oyuncu, geçen sezon altyapıdan çıkıp yarım sezon sonunda 11 milyon Euro’ya Schalke’ye transfer olan Ozan Kabak’ı akıllara getirdi.

Fatih Terim'den Emin Bayram'a övgü

Karşılaşma öncesi Emin Bayram'dan çok ümitli olduğunu ifade eden Fatih Terim, ''Emin Bayram yaş olarak küçük ama fizik, teknik ve oyun görüşü olarak iyi durumda. Bizimle de 20 gündür birlikte. U19'da onu sürekli izliyorum. İnşallah Ozan'dan sonra bir tane daha çıkarırız. Altyapımız iyi gidiyor. Akademimiz üstüne koyarak devam edecek.'' diye konuştu.

Emin Bayram kimdir, kaç yaşında?

2 Nisan 2003'te İstanbul'da doğan Emin Bayram, futbola 2013 yılında Galatasaray altyapısında başladı. Stoper oynayan ve fizik üstünlüğüyle rakiplerine üstünlük sağlayan Emin, soğukkanlı bir şekilde topu oyuna sokmasıyla dikkat çekiyor. Altyaş gruplarında sırasıyla forma giyen Emin, şu sıralar U16 takımında görev alıyor.

Fatih Terim'in özellikle ilgilendiği genç futbolcu, antrenmanlardaki hırsıyla ön plana çıkıyor.

Zaman zaman U19'da da forma giyen Emin, 6 kez U15, 16 kez de U16 milli takımında forma giydi.



