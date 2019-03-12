Elwind, geçen sezon Kirei’nin neden Crew’a gelmediğini anlattı

Twitch yayınlarında espor döneminden birçok anı paylaşan Elwind, şimdi de Kirei‘nin neden Crew kadrosuna dahil olmadığını bahsetti. Bir dönem Crew için ormancı arayışında içinde olan Elwind, bu süreçte Kirei’yi kadrolarına dahil etmek istediklerini ve yıldız oyuncuyla bir antrenman yaptıklarını da belirtti. Ruvelius’un konuk olduğu yayınında konuşan ünlü isim, Kirei’yi alabilmek için Mojito’yu destekte denediklerinden de bahsetti.

Kirei transferi konuşmalarının ardından Mojito’nun destek rolüne geçtiği ve Madness’ın yanında oynadığını söyleyen Elwind, Mojito’nun Janna ile oynadığı bir karşılaşmada Kirei’yi kızdırmasının ardından Kirei’nin Mojito ile oynamak istemediğini, transferin bu nedenle gerçekleşmediğini belirtti.

Gelmeyeceğini Facebook’tan yazmış

“Kirei geliyor, Zac’i alıyor, yönlendiriyor ‘böyle yapalım, şöyle yapalım’ [diye] konuşuyor falan, herkes şey oluyor böyle: ‘Konuşuyor adam, oyunu biliyor’. Aydınlanıyoruz böyle. Sonra bir fight oluyor, Kirei; Zac ile giriyor, beş kişiyi içimize atıyor. Mojito’da Janna var, Mojito da R’ye basıyor, Kirei’nin içeri aldığı 4-5 tane adamı geri ittiriyor. Sonra maç bitiyor, kaybediyoruz. Kirei, Facebook’tan ‘Ben bu support’un olduğu takıma gelmem’ yazıyor, gelmiyor takıma.”

Rogu düşünülmüş

Ünlü yayıncı; bu sözün ardından yeni bir destek baktıklarını, Mojito’nun destek rolünde oynaması yerine o dönem Aurora’da forma giyen Rogu’yla da görüştüklerini söyledi. Oyuncunun bir takımda yer alması nedeniyle arafta kaldıklarını söyleyen Kaan, böylece Kirei transferinin neden gerçekleşmediğini izleyicileri ve espor dünyasıyla paylaşmış oldu. (Playerbros)