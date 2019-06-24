Elvis Manu 2 milyon Euro

Takımda kalması istenen stoper Caner’den cevap bekleyen Akhisarspor, yabancı futbolculardan Hollandalı golcü Elvis Manu ve Portekizli orta saha Josue Pesqueira’yı satış listesine koydu.

Akhisarspor’un adı özellikle Trabzonspor’la anılan, Gençlerbirliği, ve Kasımpaşa’nın da talip olduğu Manu için 2 milyon Euro’ya yakın bir fiyat belirlediği ileri sürüldü.

Geride kalan sezonda 28 Süper Lig, 7 Ziraat Türkiye Kupası, 5 UEFA Avrupa Ligi mücadelesi ve 1 Süper Kupa maçına çıkan 25 yaşındaki Manu toplamda 10 gol ve 4 asistle oynadı. Manu’nun da kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği vurgulandı.