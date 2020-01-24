Elneny: Suçlu ben değilim

Erzurum maçında Elneny ile Caner Erkin arasında ciddi tartışma yaşanmıştı. Rakibin 3. golünde arkasına adam kaçıran Caner’e tepki gösteren Elneny, sert bir karşılık aldı. Caner, takım arkadaşının boğazını sıkarken, araya giren Oğuzhan ikiliyi ayırmıştı. Saha içindeki bu gerginlikle ilgili konuşan Elneny, “Ben suçlu falan değilim. Herkes sahada görevini yapıyor. Birbirimizi elbette uyarabiliriz ama kimsenin kimseyi kırma hakkı yok. Takımın patronu Abdullah Avcı’dır” dedi.

Caner: Art niyet yok

Caner, “Elneny’yi pozisyondan dolayı uyardım. Takım içinde her türlü tartışmayı yaşayabiliriz. Birbirimize saygılıyız” dedi. Olaydan sonra iki oyuncunun bir araya gelmediği öğrenilirken, kulübün dün paylaştığı idman fotoğraflarında da ne Caner ne de Elneny vardı.

Orhan Yıldırım