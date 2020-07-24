Elneny kalmaya sıcak bakmıyor

İngiliz ekibi Arsenal'den sezon başında kiralanan Mohammed Elneny için teknik direktör Sergen Yalçın, "Gelecek sezon da takımda kalmasını isterim" mesajını yönetime iletmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Elneny için Ada ekibinden randevu talep ederken, 28 yaşındaki futbolcunun kalmaktan yana olmadığı öne sürüldü. Mısırlı oyuncunun, gelecek sezon öncesi Arsenal'in kampına katılarak, teknik direktör Arteta'nın gözüne girmeye çalışacağı bildirildi.