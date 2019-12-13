Adem DURMAZ/ELMALI, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Öğr. Gör. Özer Merdan tarafından hazırlanan sınıflar arası futbol turnuvası sona erdi.

AÜ Elmalı (MYO) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Tarım Makinaları, Elektrik, Pazarlama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve İşletme Yönetimi programlarının katıldığı turnuva çekişmeli geçti. Elektrik ve itfaiyecilik programlarının final maçı sonrasında turnuvayı itfaiyecilik programı takımı kazandı. İtfaiyecilik takım kaptanı maç sonunda yaptığı açıklamada, "Elmalı'da arkadaşça bir ortamda güzel maçlar çıkardık. Yoğun ders ve uygulama arasında bu tür etkinliklerle daha iyi vakit geçiriyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar arasında iyi bir iletişim kurabiliyoruz. Bu imkanı sunanlara teşekkür ediyoruz" dedi. Daha sonra kazanan takım oyuncularına Müdür Yardımcısı Halil Ertaş tarafından madalya verildi.

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