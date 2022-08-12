İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, Trabzonspor 'un yeni transferi Enis Bardhi'ye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başarılar diledi.

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Makedon futbolcu, milli takımdan arkadaşı Bardhi için yaptığı paylaşımında "Başarılar abim" ifadelerine yer verdi.

Eljif Elmas'ın paylaşımı şu şekilde:

Alioski'ye de paylaşımda bulundu

Eljif Elmas, aynı zamanda Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski için de sosyal medya hesabından başarılar paylaşımında bulunmuştu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye

Temmuz 2019'da Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Elmas, Napoli formasıyla çıktığı 126 maçta 11 gol kaydetti ve 2019-20 İtalya Kupası'nı da kazandı. Eljif Elmas'ın İtalyan ekibi ile 2025 yılıan kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bonservisi ve yıllık ücreti

En son Levante forması giyen Enis Bardhi'yi kadrosuna katan Trabzonspor, 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcunun maliyetini KAP'a açıklamıştı. Yapılan duyuruya göre Bordo-Mavili ekip, Levante kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 milyon Euro 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde ödenecek. Yapılan anlaşmaya göre ise futbolcu her bir sezon için 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak.



