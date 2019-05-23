Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Eljero Elia ile Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Vincent Janssen hakkında Hollanda basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan Algemeen Dagblad gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı haberde söz konusu iki futbolcuyla birlikte Swansea City'le sözleşmesi sona eren Leroy Fer ve Watford'da top koşturan Daryl Janmaat'ın eski kulüpleri Feyenoord'a dönmek istediklerini yazdı.

Söz konusu futbolcularından Elia'nın Başakşehir'le 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Uzun süreli sakatlıklarının ardından Tottenham Hotspur'da son haftalarda forma şansı bulmayı başaran Janssen ve Janmaat'ın da kontratları 2020 yazında sona erecek. Dört futbolcu arasında Feyenoord'a imza atma ihtimali en yüksek isimse bonservisi elinde olan Fer olarak görünüyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler