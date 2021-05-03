Elazığspor, Misli.com 2.Lig’den de düştü

Misli.com 2. Lig’de 37. hafta maçları dün yapıldı. Bitime 1 hafta kala Beyaz Grup’ta Hacettepe ile Sancaktepe, Kırmızı Grup’ta Elazığspor Misli.com 3. Lig’e düştü. Kırmızı Grup’ta Karabükspor ve Mamak’ın daha önce ligden düşmesi kesinleşmişti.

Beyaz Grup’ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa deplasmanda Sarıyer ile 0-0, Kırmızı Grup’ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor konuk olduğu Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı Grup’ta Sakarya, Kırşehir ve Vanspor’un ardından Kırklareli de Play-Off’u garantiledi. Beyaz’da ise Hekimoğlu, Kocaeli ve Ankara Demir’den sonra son takım Sarıyer ile Erzincan’dan biri olacak.