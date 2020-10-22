El Clasico tarihine ne kadar hakimsin? (Barcelona - Real Madrid)

Futbolda akla gelen en büyük rekabetlerden birisi El Clasico... Barcelona ve Real Madrid karşılaşmalarında adeta hayat duruyor. Özellikle Lionel Messi & Cristiano Ronaldo'lu yıllarda zirveye çıkan rekabet, günlerce hatta haftalarca gündemde kalıyor. LaLiga'da sezonun ilk El Clasico'su bu Cumartesi günü (24 Ekim) saat 17:00'de oynanacak.

Barcelona ve Real Madrid'li yıldızları ne kadar tanıyorsun? El Clasico tarihine ne kadar hakimsin? Hazırladığımız 10 soruluk quiz'e katıl, bilgini test et! Hazırsan başlayalım...



