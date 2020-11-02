Ekuban’a özel program!

Abdulkadir Parmak’ın ardından Ekuban da takıma katıldı. Gana Milli Takımı’ndan döndükten sonra koronavirüs testi pozitif çıkan başarılı futbolcu, belirlenen ev izolasyonu sürecini tamamlamış ve testleri negatif çıkınca önceki gün antrenmanlara başlamıştı. Geçici olarak Bordo-Mavili ekibin başına geçen İhsan Derelioğlu, Ekuban ile özel bir görüşme gerçekleştirirken, son durumunu sordu ve kendisine özel bir program uygulanacağını iletti. Dün Bordo-Mavili oyuncular izinli olmasına rağmen yıldız futbolcunun tek başına çalıştığı öğrenildi.

Tek eksik Hüseyin

7 Kasım Cumartesi günü oynanacak kritik Alanyaspor mücadelesinde sahadaki yerini almak isteyen Ekuban, açığı kapatmaya çalışıyor. Ekuban’ın dönüşü sonrası Trabzonspor’daki tek eksik Hüseyin Türkmen kaldı. Alanya maçı sonrası liglere iki haftalık milli ara verilecek.