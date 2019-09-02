Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Son haftaların formda ismi olan Caleb Ekuban, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Hedeflerinin 1 puan değil, kazanmak olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Çok iyi bir ilk yarı geçirdiğimizi söyleyemem. İyi bir ilk yarı da değildi açıkçası. Hedefimiz 1 puan değildi, 1 puan olmadığı için mutlu da olamıyoruz, hedefimiz kazanmaktı çünkü. Önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

Fırtına'ya 1 puanı getiren isim olan Ekuban, ''Topun kanada gittiğini gördüm. Arkadaşımın ön direğe gittiğini görünce arka direkteki boşluktan yararlanmak istedim. İyi bir top geldi ve ben de golü attım." diye konuştu.

Sakatlanan Emre Belözoğlu'na müdahale eden ilk isim olması hakkında Caleb Ekuban: "Günün sonunda futbol oynuyorsunuz. Yerde birini görünce yardım etmek zorundasınız. Rakipte de olsa yardım edilmeli. Orada yerdeki ben de olabilirdim onun yerine." dedi ve sözlerini noktaladı.

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