Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, üçüncü hafta mücadelesinde Fransız ekibi LDLC ASVEL'e konuk olacak. Sezona iki yenilgi ile başlayan Efes, mutlak galibiyet peşindeyken kadroda bazı sıkıntılar yaşanıyor.

Takımın tecrübeli isimlerinden James Anderson, baba olma mutluluğu yaşarken Amerika'ya gitmiş durumda. Simon'un da devam eden sakatlığı nedeniyle uzun forvet ve kısa rotasyonu zorlanıyor.

Ergin Ataman, bu iki ismin dışında Larkin'in de sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşadığını aktardı. Tecrübeli çalıştırıcı, Larkin'in dizindeki ödemin performansını çok etkilediğini belirtti. Ergin Ataman, eksikler nedeniyle Tolga Geçim'den de ASVEL karşısında azami katkı almaları gerektiğini ifade etti.