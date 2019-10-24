Eksik çok bahane yok!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta müsabakasında bugün Portekiz temsilcisi Braga’yı konuk edecek. Vodafone Park’ta saat 19.55’te başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez’in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

Puanla tanışamadı

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde iki maça çıkan Beşiktaş, henüz puan alamadı. İlk maçında Slovan Bratislava’ya 4-2 yenilen Siyah-Beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers’a Vodafone Park’ta 1-0 mağlup oldu. Grupta 4 puanı bulunan Braga ise Avrupa ’da yenilgiyle tanışmadı. İlk maçında Wolverhampton Wanderers’ı rakip sahada 1-0’la geçen Portekiz ekibi, ikinci maçında Slovan Bratislava ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı ve grup liderliğine yükseldi.

Teknik ekip zor durumda

Siyah-Beyazlılar’da üst üste gelen sakatlık haberleri teknik direktör Abdullah Avcı’yı zor durumda bıraktı. Sakatlıkları bulunan; Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N’Koudou, Victor Ruiz ve Gökhan Gönül, bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. 7 eksik sebebiyle kadroda önemli değişiklikler yaşanacak. Avcı’nın, Portekiz ekibi karşısına; Karius, Necip, Vida, Roco, Caner, Lens, Atiba, Elneny, Ljajiç, Güven ve Umut 11’iyle başlaması bekleniyor. Son haftalardaki performansıyla beklentilerin altında kalan Adem Ljajic’in, bugünkü mücadelede takımı sırtlayan isim olması planlanıyor.