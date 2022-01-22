Eksi 5 derecede gündüz maçı: Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig ’de 23. hafta mücadelesinde bugün saat 13.30’da Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Kara Kartal’ı soğuk bir atmosfer bekliyor. Dün İstanbul’dan 5 derecelik bir havadan -5 derecedeki Malatya’nın yolunu tutan Siyah- Beyazlılar’ın, ev sahibiyle birlikte bugünkü maçı zorlu hava şartları altında oynaması bekleniyor. Maç saatinde hava sıcaklığının -5 seviyesinde olması ve kar yağışının olması tahmin ediliyor. Yeni Malatya Stadı’nda yerden ısıtma sistemi olsa da kar yağışının yoğunluğu, oyunculara zor anlar yaşatabilir.

Takvim değişmişti

Lig’de Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesinden dolayı dün oynanması planlanan Yeni Malatyaspor- Beşiktaş müsabakası da bugüne alınmıştı. Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendiği, Gaziantep’te elverişsiz hava ve saha koşullarının sürmesi nedeniyle mücadelenin bir kez daha ertelendiği ve daha sonra ilan edilecek bir tarihte kaldığı yerden devam edeceği belirtilmişti. Bu müsabakanın ertelenmesiyle dün saat 20.00’de oynanması planlanan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının da bugün saat 13.30’a alındığı ifade edilmişti.