23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümünde Eker çok özel bir hareket gerçekleştirdi. 715 çocuğun katılımıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın da destekleriyle organizasyon başarılı bir şekilde tamamlandı. Sosyal medyada yaklaşık 1.5 milyon, medyada ise 4.8 milyon erişim rakamlarına ulaşıldı.