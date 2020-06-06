Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maç sonucu: 0-2

Bundesliga'nın 30. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz 05, Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Commerzbank Arena'da oynanan mücadele, konuk ekip Mainz'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mainz'a 5 maç aradan sonra galibiyeti getiren golleri 43'de Moussa Niakhate ve 77'de Pierre Kunde kaydetti.

Altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdıran Achim Beierlorzer'in ekibi, bu sonucun ardından 31 puana yükseldi ve küme düşme hattından kurtuldu.

5 maç aranın ardından galibiyet alan Mainz, düşme hattından çıktı.

Üst üste 2 galibiyet almasının ardından Mainz mağlubiyetiyle sarsılan Frankfurt ise 35 puanla 11. sırada kaldı.